ABD'li muhabire hücrede gözaltı

ABD'li gazeteci Dion Nissenbaum'un IŞİD'in yayınladığı bir videoyla ilgili yazdığı haber nedeniyle 3 gün gözaltında tutulduğu bildirildi.

Wall Street Journal'in (WSJ), İstanbul muhabirleri Nissenbaum önceki gün ülkesine dönerken, muhabir gözaltı boyunca penceresi kapalı ve tuvaletsiz bir hücrede tutulduğunu anlattı.

Hürriyet'in aktardığına göre WSJ, konuyla ilgili haberinde ismini vermediği bir kaynağa dayanarak, Nissenbaum'un Türk hükümetinin IŞİD videolarının yayınlanmasıyla ilgili bir yasağı ihlal etmekten gözaltına alındığını yazdı.

WSJ, gazetecinin gözaltında tutulduğu yaklaşık üç gün boyunca ailesi ve avukatıyla görüşmesine izin verilmediğini de belirtti. Gazeteciye gözaltı sırasında sınırdışı edileceği ifade edildi ancak yetkililer, Nissenbaum'a hakkındaki soruşturmanın ne olduğunu söylemedi. ABD'ye dönüşünden sonra telefonla WSJ'ye konuşan Nissenbaum, "Ne olacağını bilmeme korkusu yaşadım. Orada ne kadar kalacağınızı merak ediyorsunuz. Dışarıyla iletişimim yoktu" dedi.

Twitter'dan da açıklamalar yapan ABD'li muhabir, eşiyle birlikte Türkiye'den ayrıldığını belirtirken, "Serbest bırakıldığımda sınırdışı tehdidi de düştü" diye yazdı. WSJ'nin haberinde Nissenbaum'un evinden gözaltına alındığında eşi ve 7 aylık bebeğiyle birlikte olduğu ve o sırada bir meslektaşıyla telefon görüşmesi yaptığı da vurgulandı.

Habere göre İstanbul dışındaki yabancılar için ayrılan bir gözaltı merkezine götürülen Nissenbaum, bodrum katında tecrite maruz kaldığını, tuvaleti olmayan ve penceresi kapatılmış, tek kişilik bir hücrede tutulduğunu anlattı.

Zamanı, ezan sesinden ve kapalı pencerenin arasında sızan gün ışığından anlayabildiğini söyledi. Muhabir, kendisine Türkçe bir belge imzalatılmak istendiğini, İngilizce çevirisini istediğinde bundan vazgeçildiğini anlattı. Nissenbaum, ikinci gün muamelenin biraz iyileştiğini ve bir yetkilinin kendisine Meksika hakkında İngilizce bir kitap ve yazması için bir defter verdiğini aktardı.