ABD'li McGurk, İran yanlısı Iraklı lider Amiri ile görüştü

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump\'un DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Irak\'ta, İran yanlısı olarak bilinen Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi\'nin Bedir grubu komutanı Hadi Amiri ile görüştü. Görüşmede, Amiri\'nin McGurk\'a, \"Irak\'ta ABD müdahalesi sonucu kurulacak bir hükümeti iki ay içerisinde düşürürüz\" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump\'un DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk\'un, Irak\'ta son seçimlerde 48 milletvekili çıkararak ikinci konumda yer alan İran yanlısı Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi’nin Bedir grubu komutanı Hadi Amiri ile görüştüğü belirtildi. Kürt ve Arap sitelerinde yer alan habere göre, Bağdat\'taki görüşme ile ilgili Amiri\'nin ofisinden yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Amiri\'nin, McGurk\'a, \"ABD\'nin Irak\'ta hükümet kurulması sürecine müdahalesini kabul etmiyoruz. Müdahalede ısrar edilmesi halinde kurulacak hükümeti işbirlikçi (ABD ile) sayarız ve onu iki ay içerisinde düşürürüz\" dediği ifade edildi.



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