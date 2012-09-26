ABD'li mahkûm dördüncü denemede idam edildi

ABD'de idamı üç kez ertelenen 48 yaşındaki Cleve Foster, mahkemenin infazı bir kez daha ertelemeyi kabul etmemesi üzerine zehirli iğneyle idam edildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde 2002 yılında bir kadının öldürülmesine suç ortaklığı yapmaktan idama çarptırılan mahkûmun cezası infaz edildi.

ABD Yüksek Mahkemesi'nin cezasının infaz edilmesini daha önce 3 kez ertelediği 48 yaşındaki Cleve Foster, mahkemenin infazın bir kez daha ertelenmesini kabul etmemesi üzerine zehirli iğneyle idam edildi.

ABD ordusunda kayıt işlerinde görevli eski bir asker olan Foster, Şubat 2002'de Sevgililer Günü'nde, bir arkadaşıyla birlikte 30 yaşındaki Sudanlı Nyaneur Pal'ı başından vurarak öldürdükten sonra bir hendeğe gömmekten suçlu bulunmuştu.

Foster savunmasında, olayda tetiği çeken kişinin, kendisi tarafından orduya alındıktan sonra arkadaşlık kurduğu Sheldon Ward olduğunu söylemesine karşın, Ward ile birlikte idam cezasına çarptırılmıştı.

Pal'ın öldürüldüğü yerle gömüldüğü yer arasında büyük bir mesafe bulunduğunu belirleyen mahkeme, Ward'ın, Foster'ın yardımı olmadan cesedi tek başına taşıyamayacağı ve maktul üzerinde yapılan DNA testleriyle her ikisinin de Pal'la cinsel ilişkiye girdiğinin tespit edildiği gerekçesiyle iki sanığı da idam cezasına çarptırmıştı.

Diğer sanık kanserden öldü

ABD'li yetkililer, Foster'la birlikte idam cezasına çarptırılan Ward'ın, 2010'da ölüm hücresinde cezasının infazını beklerken kanserden öldüğünü belirtti.

Bu yıl 30 idam

Foster, Teksas'ta bu yıl içinde cezası infaz edilen 9'uncu idam mahkumu oldu. Foster'la birlikte bu yıl içinde ABD'de idam edilenlerin sayısı 30'a yükseldi.