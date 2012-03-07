ABD'li kurbanlara Fatmagül terapisi

T24- ABD’de yaşayan Türk aile hekimi Hatice Yalçın, tecavüz mağdurlarına “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisini izletiyor. Yalçın’ın amacı, “Hayatta ‘Kerim’ gibi erkekler de var” fikrini kabul ettirmek



Hürriyet'te Razi Canikligil imzasıyla yayımlanan habere göre, “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinde Fatmagül’le Kerim’in evliliği “tecavüzcüyle evliliği meşrulaştırıyor” tartışmalarına yol açsa da Kerim karakteri ABD’li kadınlara iyi geliyor. ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Türk aile hekimi Dr. Hatice Yalçın, tecavüz ve cinsel şiddet mağduru kadınlara “Fatmagül terapisi” uyguluyor.

Haftada bir ‘doz’

Tamamen gönüllülerin katkılarıyla oluşturulan ve spesifik olarak tecavüz ya da tacize maruz kalmış kadınların tedavisine odaklanan bir klinikte görev yapan Yalçın, bu işe, en yakın arkadaşının kızının tecavüze uğrayıp yaşadığı travmanın ağırlığıyla intiharı seçmesinin ardından kalkışmış. Söz konusu klinikte dokuz yıldır gönüllü olarak çalışan Yalçın, mağdurlara son bir buçuk yıldır “Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisini izletiyor. Her hafta dizideki önemli anların yanı sıra tüm Kerim sahnelerini ve Kerim-Fatmagül diyaloglarını Yalçın’ın çevirisiyle izleyen tecavüz mağdurları arasında, Kerim karakteri kısa sürede fenomen haline gelmiş.

Asıl başarının, “Kerim” karakterini canlandıran Engin Akyürek’e ait olduğunu söyleyen Dr. Yalçın, “Kendisini derneğimizde ağırlamayı çok isteriz” diyor.

Türkçe bilmesek de bize iyi geliyor

Kimsenin gerçek adını kullanmadığı, yeşeren umudu simgelediği için Dr. Yalçın’ın önerisiyle çiçek isimlerini tercih ettiği dernekte, yaşları 19 ile 32 arasında değişen tecavüz mağduru kadınlar, dizideki Kerim karakterini ve oyuncu Engin Akyürek’i şu satırlarla tanımlıyor:

- Gardenya: “Gerçek hayatta var olmayan ideal bir erkek. Kerim sevgi dolu, sabırlı ve daima destekleyici, her zaman Fatmagül’ün yanında. Engin Akyürek’e teşekkürler. Seni seviyoruz.”

- Amberçiçeği: “Her pazar sabahı derneğe gitme nedenlerimden biri de Engin Akyürek.”

- Gül: “Kerim’in gerçek olduğunu düşünmeye başladım. Öyle ki ben de hayatımda Kerim gibi biri olsun istiyorum.”

- Gonca: “Gözlerine bakmak bile o anda ne hissettiğini anlamak için yeterli. İyileşme sürecimizin simgesi oldu.”

- Gerbera: “Engin Akyürek’i gerçekten seviyorum. Konuştuğu dili anlamıyorum bile. Ama buna ihtiyacınız da yok!”

- Yasemin: “Kerim= Aşk, sabır, umut, yakışıklılık, kibarlık, dostluk, cesaret. Engin Akyürek= Bunların tümü ve daha fazlası.”

- Yaprak: “27 yaşındayım ve Dr. Hatice Yalçın’ın grubunda yer alan tecavüz kurbanlarından biriyim. Bu dizi de benim iyileşme maceram için attığım ilk adım oldu. Artık kendimi biraz daha seviyorum. Nedeni de Engin Akyürek.”



