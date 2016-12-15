ABD'li Korgeneral Townsend: Türkiye Rakka operasyonlarına kendi güçlerini gönderebilir

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun komutanlarından Korgeneral Stephen Townsend, Başika Kampı'nda Türk askerinden aldıkları eğitimi tamamlayan Musullu yerel unsurların Irak hükümetinin kontrolü altında kentteki operasyonlara katıldığını açıklayarak, "Gayet iyi iş çıkarıyorlar." dedi. Townsend "Türkiye Rakka operasyonlarına kendi güçlerini gönderebilir" dedi.

IŞİD karşıtı koalisyonun komutanlarından Korgeneral Townsend, Bağdat'tan katıldığı video konferansta Pentagon'daki gazetecilerin Irak ve Suriye ile ilgili sorularını cevapladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kontrolündeki Başika Kampı'nda eğitim alan Musullu yerel unsurlarla ilgili değerlendirmeler yapan Townsend, buradaki eğitimlerini tamamlayan unsurların Musul'un kurtarılması operasyonuna katıldıklarını ifade etti.

"Türkiye, Başika'daki kampında onları eğiterek oldukça iyi bir iş yaptı." diyen Amerikalı komutan, eğitimlerini tamamlayan unsurların, Irak hükümetinin kontrolü altına girdiklerinin görüldüğünü bildirdi.

"Irak hükümetinin kontrolü altında operasyon yapıyorlar ve gayet iyi iş çıkarıyorlar"

Musul operasyonunun Bağdat yönetimi altında yürütüldüğünü hatırlatan Townsend, Başika'da Türk askerinin eğittiği Musullu yerel unsurlar için, "Irak hükümetinin kontrolü altında operasyon yapıyorlar ve gayet iyi iş çıkarıyorlar." dedi.

Townsend, söz konusu yerel unsurların Musul Barajı etrafında değil, kentin kuzeyinde şehir merkezi ile baraj arasındaki bölgede operasyonlara katıldığını da sözlerine ekledi.

Ankara ile Bağdat arasında bir süre önce "anlaşmazlığa" sebep olduğu bildirilen Başika Kampı ile ilgili açıklamasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kampımız orada IŞİD’le mücadele kapsamında Iraklılara yardımcı olmaya, destek vermeye devam ediyor. Statüsünün bir hukuki çerçeveye kavuşturulması konusunda bir kağıt alışverişi var, şu anda müzakereler devam ediyor." demişti.

Tamamı Musullu savaşçılardan meydana gelen ve geçen yıldan bu yana Musul kent merkezinden 20 kilometre mesafedeki Başika Kampı'nda Türk askerleri tarafından eğitilen "Ninova Muhafızları", Irak ordusuna bağlı Musul Operasyonlar Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor.

'Türkiye Rakka operasyonlarına kendi güçlerini gönderebilir'





Türkiye’nin sahada ortaklık etmeyi tercih edeceği bir partneri olduğunu ifade eden Townsend, operasyonda yer almaya karar verilmesi halinde Türkiye’nin kendi güçlerini de gönderebileceğini söyledi.

'Türk güçlerinin ilerleyişini El Bab’ın güneyine doğru sürdüreceğine inanmıyorum'

Suriye’deki Türk güçlerinin ilerleyişini El Bab’ın güneyine doğru sürdürmeyeceğine inandığını belirten ABD’li komutan, “Çünkü, aslında El Bab’ın birkaç kilometre güneyine inerseniz Suriye yönetimine bağlı güçlerle karşılaşıyorsunuz” diye konuştu.

