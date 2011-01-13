-ABD'Lİ KONGRE ÜYESİ GÖZLERİNİ AÇTI TUCSON/LOS ANGELES (A.A) - 13.01.2011 - ABD'nin Arizona eyaletindeki Tucson kentinde düzenlenen silahlı saldırıda başından yaralanan Kongre üyesi Gabrielle Giffords'un, hastaneye kaldırıldığından bu yana ilk defa gözlerini açtığı bildirildi. Arizona Üniversitesinde, saldırıda ölenler anısına düzenlenen törene katılan ABD Başkanı Barack Obama'nın, konuşmasında, yoğun bakımda bulunan Gabrielle Giffords'un, ilk defa gözlerini açtığını söylemesi, dinleyiciler sevinç çığlıkları atılmasına neden oldu. Obama'nın verdiği haber üzerine, salondaki 14 bin dinleyici kalkıp alkışladığı belirtildi. -PARLAMENTERİ TEHDİT EDEN KİŞİYE GÖZALTI- Los Angeles'te, bir parlamentere ölüm tehdidinde bulunan kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Adli kaynaklar, 32 yaşındaki Charles Turner Habermann'ın, Washington eyaletinin parlamenteri Jim McDermott'a iki kez telefon ettiği, hakaretlerde ve ölüm tehdidinde bulunduğunu belirtti. Aynı kaynaklara göre, ilk telefon konuşmasında Habermann, McDermott'u, arkadaşlarını ve ailesini öldürmekle tehdit etmiş, ikinci telefon görüşmesinde ise Habermann "birisini tutup McDermott'u çöpe attıracağı" yönünde ifadeler kullanmış. Tucson kentindeki halka açık bir etkinlik sırasında düzenlenen silahlı saldırıda, Kongre üyesi Gabrielle Giffords başından ağır yaralanmış, aralarında federal yargıç John Roll, Giffords'ın yardımcılarından Gabe Zimmerman ve 9 yaşındaki Christina-Taylor Green'in de bulunduğu 6 kişi ölmüştü. Saldırıda, 14 kişi de yaralanmıştı.