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Dünya

ABD'li Kongre üyesi: Erdoğan ibadet açılışını kutlamak istiyorsa Heybeliada'daki Ruhban Okulu'na gitseydi

Demokrat vekil John Sarbanes: İbadet özgürlüğü evde başlar, Bay Erdoğan

06 Nisan 2016 11:02

ABD Kongresi'nde Marlyand'i temsil eden Demokrat vekil John Sarbanes, ABD ziyaretinde Maryland'de cami açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak, "Bir ibadet yerinin açılışını kutlamak istiyorsa, Marlyand'e gelmesine gerek yoktu. Heybeliada'ya gidip Ruhban Okulu'nu açabilirdi" dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre, John Sarbanes, Washington Post’un ‘Editöre Mektuplar’ köşesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Sarbanes, “İbadet özgürlüğü evde başlar, Bay Erdoğan” başlıklı mektubunda, Erdoğan’ın açılışını yaptığı Maryland eyaletindeki camiye ilişkin habere atıfta bulunarak ABD’lilerin yeni camide kullanacağı ibadet özgürlüğünün Erdoğan’ın ülkesinde bulunmadığını söyledi. Sarbanes, “Erdoğan inançlar arasında köprüler kurmak istiyorsa Heybeliada’ya gidip Ruhban Okulu’nu açabilirdi” ifadesini kullandı.

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