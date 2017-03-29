ABD'li komutan: Musul'daki sivil ölümlerinden sorumlu olabiliriz

ABD'li bir general, 17 Mart'ta Irak'ın Musul kentinin batısında 100'den fazla sivilin yaşamını yitirmesinden muhtemelen, IŞİD'e karşı hava saldırıları düzenleyen birliklerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Korgeneral Stephen Townsend Amerikan uçaklarının o gün Musul yakınlarında hava saldırıları düzenlediğini itiraf etti.

Townsend, bu "kasıtsız savaş kazası"ndan ABD'nin sorumlu olmasının "kuvvetli bir ihtimal" olduğunu söyledi. Fakat IŞİD'in binayı bombalarla tuzaklamış olabileceği ihtimalinin de bulunduğunu ekledi.

Musul'un batı tarafındaki Cedide mahallesinde bir evin IŞİD savaşçıları ve cephanesini hedefleyen bir hava saldırısında vurulduğu bildirilmişti.

Görgü tanıkları, IŞİD'in daha önce 140 civarında sivil insanı, kalkan olmak üzere binaya girmeye zorladığını ve binayı tuzakladığını anlattılar.

Bağdat'ı ziyaret etmekte olan Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı da Korgeneral Townsend'in görüşünü tekrarladı ve yapılacak soruşturmanın olay hakkında daha net bilgiler sağlayacağını söyledi.

Amerikan Kara Kuvvetleri Komutanı General Mark Milley IŞİD için DAİŞ adını kullanarak "Musul harekatını durdurmak ve koalisyon hava saldırılarının önünü almak amacıyla DAİŞ bu binayı havaya uçurup koalisyonu suçlamış olabilir" diye konuştu.

Fakat ölümlerden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sorumlu olması ihtimalini de kabul etti.

Irak ordusu daha önce bir açıklamaya yaparak ölümlerden koalisyon hava saldırılarının sorumlu olamayacağını, çevrede hava saldırısı belirtisi olmadığını ama büyük bir tuzaklanmış ve patlamış aracın kalıntılarını bulduklarını söylemişti.

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) hazırladığı raporda koalisyon güçlerini sivil ölümlerini engellemek için yeterli önlem almamakla suçladı.

Af Örgütü raporunda, Musul'a yönelik hava saldırılarında "içinde ailelerin bulunduğu evlerin imha edilmesi"nin kaygı yaratan bir sıklıkla yaşandığına dair kanıtlar olduğunu söyledi.

BM insan hakları sorumlusu Zeid Raad El Hüseyin de koalisyon güçlerini aynı gerekçeyle taktiklerini gözden geçirmeye çağırdı.

El Hüseyin, IŞİD'in sivilleri kalkan olmaya zorladığı binaların hava saldırılarına hedef olduğunu söyleyerek, koalisyonu bu tür tuzaklara düşmemeye ve uluslararası hukuka bağlı kalmaya çağırdı.

Fakat ABD yetkilileri harekatlarında dikkatli davrandıkları konusunda ısrarlı görünüyor.

Korgeneral Townsend "Ortaklarımız ve koalisyon güçleri sivillerin zarar görmesiyle sonuçlanan hatalar yaptılar ama hiç bir zaman sivilleri hedeflemedik, hiç bir zaman" diye konuştu.

Musul'u IŞİD'den geri almayı hedefleyen harekat beş ay önce başladı ve bölgenin doğusu ele geçirildi. Fakat Musul'un batısı sokak sokak şiddetli çatışmalara sahne olmayı sürdürüyor.

Çatışmalar sırasında 286 bin sivil evlerini terketmek zorunda kaldı ama önemli bir kısmı da Irak hükümetinin ısrarla yinelediği çağrısına uyarak, yaşadıkları yer kurtarılana kadar evlerinde kalmayı sürdürdü.

Birleşmiş Milletler tarafından doğrulanan verilere göre, Irak hükümetinin Musul'un batısına yönelik harekatını başlattığı 17 Şubat'tan 22 Mart tarihine kadar en az 307 sivil öldürüldü ve 273 sivil yaralandı.

IŞİD nişancılarının, kendi kontrollerindeki bölgelerden kaçmaya çalışan sivilleri hedef aldığına ilişkin tanıklıklar da var.