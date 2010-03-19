ABD'li komutan: İncirlik çok önemli bir üs

T24 - ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Duncan McNabb, İncirlik'in kendileri için çok önemli bir üs olduğunu belirterek adeta malumu ilan etti. ABD'li komutan, İncirlik'in Irak ve Afganistan'a ikmaller açısından merkezi önemde bir üs olduğunu söyledi.



ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral David Petraeus da "Türkiye Afganistan'da büyük kabiliyetle çok etkileyici çalışmalar yürütüyor" dedi.



ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi'nde bütçe konulu oturumda Türkiye de gündeme geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral David Petraeus, bir soru üzerine, Türkiye'nin Afganistan'da büyük bir kabiliyetle çok etkileyici çalışmalar yürüttüğünü belirtti.



İstihbarat alanında Türkiye ile yakın ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Petraeus, "Irak-Türkiye sınırındaki dağlık bölgeden faaliyet gösteren ve masum siviller ile Türk güvenlik güçlerinin ölümüne neden olan terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede de işbirliği yaptıklarını" kaydetti.



Irak'ın tüm komşularıyla ilişki kurmasını desteklediklerini ifade eden Petraeus, bu noktada Türkiye'nin Irak'la olan ilişkilerinin önemine ve ülkedeki yatırımlarına değindi. Petraeus, Türkiye'nin yalnızca Irak'ın kuzeyinde 10 milyar civarında yatırımı bulunduğunu belirtti.



ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral McNabb de İncirlik'in kendileri için, Irak ve Afganistan'a ikmaller açısından merkezi önemde bir üs olduğuna dikkati çekti.



McNabb, ABD'nin bölgedeki hava desteğinin yüzde 46'sının İncirlik üzerinden sağlandığını, Türkiye'nin, Afganistan rotasında yer alan üssün kargo taşımacılığı ve uçakların yakıt ikmali konularında kendileri tarafından kullanımına izin verdiğini hatırlattı.