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Dünya

ABD'li komedyen Lewis hayatını kaybetti

Amerikalı komedyen, aktör ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında vefat etti

21 Ağustos 2017 01:14

Amerikalı komedyen, aktör ve yönetmen Jerry Lewis 91 yaşında vefat etti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Hollywood'un en başarılı komedyenlerinden, şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Jerry  Lewis, 91 yaşında Las Vegas'taki evinde yaşamını yitirdi.

Lewis, New Jersey eyaletinde 16 Mart 1926'da Rusya'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 5 yaşındayken New York'un küçük otellerinde sahne hayatı başladı. Lewis, sahnelerde komedyenlik yaptıktan sonra 1946'da tanıştığı şarkıcı ve oyuncu Dean Martin ile bir ikili oldu.

Lewis ve Martin, 1949'da Paramount Pictures Corporation ile anlaşarak sinemaya adım attı. İlk filmleri "My Friend Irma"da (1949-Arkadaşım İrma) yardımcı rollerde oynadıktan sonra 1950 tarihli "My Friend Irma Goes West"te (Arkadaşım İrma Batı'ya Gidiyor) baş role yükseldi. İkili, 1956'da ayrılana kadar çok sayıda filmde birlikte rol aldı.

Dean Martin ile daha sonra yolları ayrılan Lewis, yönetmenliği, senaristliği ve oyunculuğunu yaptığı 1963 yapımı "The Nutty Professor" (Aşk Hocası) gibi önemli filmlere imza attı.

Lewis, daha sonra rol aldığı ve yönettiği pek çok filmle Hollywood'un en çok kazanan aktörleri arasına girdi.

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