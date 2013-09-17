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Dünya

ABD’li keskin nişancı lezbiyen sevgilisi için cinsiyet değiştirdi

Amerikan ordusunda keskin nişancı olan Charles Pontiero, İngiltere'de yaşayan bir öğrenciye aşık oldu. Aşık olduğu kızın lezbiyen olması, Pontiero'nun cinsiyet değiştirmesine neden oldu

17 Eylül 2013 15:15

ABD'li keskin nişancı eski askerin hayatı bir aşk yüzünden tamamen değişti.

ABD ordusunun gözbebeği keskin nişancı Charles Pontiero, İngiltere'de yaşayan 29 yaşında bir öğrenciye aşık oldu. Ancak kızın lezbiyen olması yüzünden Pontiero zor bir kararla karşı karşıya kaldı.

 

‘Zaten kendimi kadın gibi hissediyordum’

 

Önce ordudan istifa eden sonra eşinden boşanan Charles Pontiero, adını Alessia olarak değiştirdi. İngiltere’ye yerleşen ve burada cinsiyet değiştiren Pontiero, böylece lezbiyen kız arkadaşıyla aynı eve yerleşti. Maria adlı lezbiyen sevgilisiyle hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini söyleyen Pontiero, “Zaten kendimi hep kadın gibi hissediyordum” dedi.

 

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