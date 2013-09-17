ABD’li keskin nişancı lezbiyen sevgilisi için cinsiyet değiştirdi

ABD'li keskin nişancı eski askerin hayatı bir aşk yüzünden tamamen değişti.

ABD ordusunun gözbebeği keskin nişancı Charles Pontiero, İngiltere'de yaşayan 29 yaşında bir öğrenciye aşık oldu. Ancak kızın lezbiyen olması yüzünden Pontiero zor bir kararla karşı karşıya kaldı.

‘Zaten kendimi kadın gibi hissediyordum’

Önce ordudan istifa eden sonra eşinden boşanan Charles Pontiero, adını Alessia olarak değiştirdi. İngiltere’ye yerleşen ve burada cinsiyet değiştiren Pontiero, böylece lezbiyen kız arkadaşıyla aynı eve yerleşti. Maria adlı lezbiyen sevgilisiyle hayatının en mutlu günlerini geçirdiğini söyleyen Pontiero, “Zaten kendimi hep kadın gibi hissediyordum” dedi.