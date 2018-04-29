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BBC Türkçe

ABD'li kadın YouTube gösterisinde erkek arkadaşını vurdu

ABD'nin Minnesota eyaletinde 19 yaşındaki Monaliza Perez adlı kadın, YouTube'da yayınlamak üzere çektikleri videoda, mermiyi durduracağını sanarak göğsünde kalın bir kitap tutan erkek arkadaşını öldürmekten tutuklandı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Minnesota eyaletinde 19 yaşındaki Monaliza Perez adlı kadın, YouTube'da yayınlamak üzere çektikleri videoda, mermiyi durduracağını sanarak göğsünde kalın bir kitap tutan erkek arkadaşını öldürmekten tutuklandı.

Perez'in erkek arkadaşı Pedro Ruiz'in göğsüne ateş ettiği olayı, çiftin üç yaşındaki çocuğuyla birlikte 30 kişi daha izledi.

Ruiz'in halası, bunu sosyal medyadaki takipçi sayılarını arttırmak için yaptıklarını söyledi.

Claudia Ruiz, yeğeninin "daha çok izleyicimiz olsun, ünlü olmak istiyoruz" diyerek böyle bir video çekmek istediğini belirtti ve "Bana bu fikrini söylediğinde 'Yapma. Yapma. Niye bir silah kullanıyorsun? Niye' diye sordum" dediğini antlattı.

İkinci çocuğuna hamile olan Monaliza Perez'e ikinci derece ölüme sebebiyet verme suçu yöneltildiği belirtildi.

Polis, olayın kaydedildiği iki kameraya el koydu.

Komşuların da izlemek için toplandığı olayda, silahın 30 santimetre uzaktan ateşlendiği kaydedildi.

Perez'in bunun erkek arkadaşının fikri olduğunu anlattığı vurgulandı.

Perez aynı gün paylaştığı Twitter mesajında "Ben ve Pedro şimdiye kadarki en tehlikeli videloradan birini çekeceğiz. ONUN fikri BENİM değil" demişti.

Çift geçen Mart ayında "aynı zamanda ebeveyn olan genç bir çiftin gerçek yaşamını göstermek amacıyla" bir YouTube kanalı başlatmıştı.

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