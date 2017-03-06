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Dünya

ABD'li kadın askerlerin çıplak fotoğrafları, Facebook'ta sızdırıldı

Gizli bir grup üzerinden yayınlanan fotoğraflar, Amerikan ordusunu ayağa kaldırdı

06 Mart 2017 16:04

ABD Savunma Bakanlığı, Facebook'taki gizli bir grupta kadın askerlerin çıplak fotoğraflarının yayınlanmasının ardından soruşturma başlattı. 'Marines United' (Birleşik Donanma) isimli Facebook grubunda binlerce kadın askerin fotoğrafının paylaşıldığı belirtiliyor.

Deniz Kriminal Soruşturma Servisi tarafından başlatılan soruşturmada, Donanma askerlerinin mevcut ve daha önce görev yapmış kadın askerlerin çıplak fotoğraflarını Facebook'taki gizli bir grupta paylaştığı öne sürülüyor.

Fotoğrafların depolandığı klasör derhal silindi

Fotoğrafların depolandığı Google Drive'daki bir klasöre erişim linklerinin paylaşıldığı grup, olayın duyulmasının ardından kapatıldı. CNN'e konuşan bir ABD Donanması yetkilisi, Donanma mensupları tarafından yapıldığı tahmin edilen paylaşımların, fotoğraftaki kişilerden habersiz paylaşıldığı belirtildi.

ABD ordusunun talebi üzerine fotoğrafların yer aldığı klasör silindi. Kaldırılan Facebook sayfasının ise 2015'ten bu yana aktif olduğu, ancak cinsel içerikli fotoğrafların son zamanlarda yayınlanmaya başlandığı ifade edildi.

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