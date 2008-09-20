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Dünya

ABD'li kadın 5 yaşındaki çocuğa tecavüz etti

33 yaşındaki ABD'li kadın, 5 yaşındaki erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten ömür boyu hapse çarptırıldı

20 Eylül 2008 03:00

ABD'de 33 yaşındaki bir kadın, 5 yaşındaki bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girmekten ömür boyu hapse çarptırıldı. Hiçbir şekilde şartlı tahliye hakkı da tanınmayan sapık kadının tecavüzü videoya da çektiği ortaya çıktı...

Orlando'da meydana gelen ve tüm ABD'yi şok uğratan tecavüz olayı 12 yıl önce yani kadın 21 yaşındayken gerçekleşti.

Çöpçü bulup ihbar etti

Şu anda 33 yaşında olan Kelly Lumadue, tecavüzü videoya kaydetti. 2003'te evindeki diğer kasetlerle birlikte bu tecavüz kasetini de çöpe attı. Çöpleri toplayan bir adam, kasetleri seçerek evine götürdü. Sinema filmleri bekleyen adam, karşısında tecavüz sahnelerini bulunca polise haber verdi.

Polis, tutukladığı kadını önceki gün mahkemeye çıkardı. Jüri, kadın ömür boyu hapis cezası verdi.

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