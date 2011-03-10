-ABD'Lİ İKİZLER 2 SAAT ARAYLA DOĞURDU INDIANAPOLIS (A.A) - 10.03.2011 - ABD'de ikiz kız kardeşler, aynı hastanede 2 saat arayla doğum yaptı. Indianapolis WTHR-TV televizyonunun haberine göre, 22 yaşındaki ikiz kız kardeşler Charron ve Chardee Hampton, St. Vincent Kadın Hastanesi'nde 2 saat arayla kız bebekler dünyaya getirdi. Charron Hampton'ın suni sancıyla doğumu başlatmak için hastaneye gitmesinin ardından ikizi Chardee Hampton, doğumun başlamasından dolayı acil olarak aynı hastaneye götürüldü. Her iki kız bebek 53 santimetre uzunluğunda dünyaya gelirken, birine Chanise Amari Monroe, diğerine Trinity Dominick Brown adı verildi.