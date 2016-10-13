T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'li iki kadın, Trump'ın kendilerine tacizde bulunduğunu iddia etti

Trump'ın kampanyası iddiayı reddetti

13 Ekim 2016 06:23

New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald Trump'ın kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduklarını söyledi. Ancak Trump'ın kampanyası iddiayı reddetti.

Bir kadın, Trump'ın bir uçuş sırasında göğüslerine dokunduğunu ve elini eteğinin altına sokmaya çalıştığını anlattı.

İkinci kadınsa, Trump'ın 2005'te Trump Towers binasında karşı çıkmasına rağmen Trump'ın kendisini dudaklarından öptüğünü belirtti.

Trump'ın kampanyası ise "haberin tamamen hayal ürünü" olduğunu savundu.

74 yaşındaki Jessica Leeds, New York'a giden bir uçakta Trump'la yan yana oturduğunu ve Trump'ın aradaki koltuk dirseğini kaldırıp kendisine dokunmaya başladığını belirtti.

Leeds, "Ahtapot gibiydi...elleri her yerimdeydi. Bir cinsel saldırıydı" dedi.

Rachel Crooks ise 22 yaşındayken Trump Towers'daki bir emlak şirketinde resepsiyonistlik yaptığı sırada, Trump'ın binadaki bir asansörün dışında kendisini dudaklarından öptüğünü savundu.

Crooks "Çok uygunsuz bir hareketti. Bunu yapabilecek kadar önemsiz olduğumu düşünmesine çok kızmıştım" dedi.

Hen iki kadın da yaşadıkları nedeniyle yetkili makamlara şikayette bulunmadı, ancak yakınlarıyla paylaştı.

Geçen Cuma günü Trump'ın kadınlar hakkında müstehcen ve küfürlü şeyler söylediği bir video ortaya çıkmıştı.

Trump, sözleri nedeniyle özür dilemiş ancak konuşmalarını "soyunma odası sohbeti" diye tanımlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

New York TimesCumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald TrumpAncak TrumpYork TimesTrumpTrump TowersJessica Leeds New YorkBirCrooksBunuCuma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24