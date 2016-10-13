ABD'li iki kadın, Trump'ın kendilerine tacizde bulunduğunu iddia etti

New York Times gazetesine konuşan iki kadın, Cumhuriyetçi Partili Başkan Adayı Donald Trump'ın kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduklarını söyledi. Ancak Trump'ın kampanyası iddiayı reddetti.

Bir kadın, Trump'ın bir uçuş sırasında göğüslerine dokunduğunu ve elini eteğinin altına sokmaya çalıştığını anlattı.

İkinci kadınsa, Trump'ın 2005'te Trump Towers binasında karşı çıkmasına rağmen Trump'ın kendisini dudaklarından öptüğünü belirtti.

Trump'ın kampanyası ise "haberin tamamen hayal ürünü" olduğunu savundu.

74 yaşındaki Jessica Leeds, New York'a giden bir uçakta Trump'la yan yana oturduğunu ve Trump'ın aradaki koltuk dirseğini kaldırıp kendisine dokunmaya başladığını belirtti.

Leeds, "Ahtapot gibiydi...elleri her yerimdeydi. Bir cinsel saldırıydı" dedi.

Rachel Crooks ise 22 yaşındayken Trump Towers'daki bir emlak şirketinde resepsiyonistlik yaptığı sırada, Trump'ın binadaki bir asansörün dışında kendisini dudaklarından öptüğünü savundu.

Crooks "Çok uygunsuz bir hareketti. Bunu yapabilecek kadar önemsiz olduğumu düşünmesine çok kızmıştım" dedi.

Hen iki kadın da yaşadıkları nedeniyle yetkili makamlara şikayette bulunmadı, ancak yakınlarıyla paylaştı.

Geçen Cuma günü Trump'ın kadınlar hakkında müstehcen ve küfürlü şeyler söylediği bir video ortaya çıkmıştı.

Trump, sözleri nedeniyle özür dilemiş ancak konuşmalarını "soyunma odası sohbeti" diye tanımlamıştı.