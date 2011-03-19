ABD'li hiphop sanatçısı Gina'ya Edirne'de seyirci şoku

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Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Başkonsolosluğu, Kültür etkinlikleri kapsamında Edirne Belediye Başkanlığı ile bağlantı kurarak, geçerek Amerikalı ünlü Hiphop şarkıcısı Gina Loring’in Edirne’de konser verebileceğini söyledi. Bunun üzerine Edirne Belediyesi konser alanı olarak Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi alanını sanatçıya tahsis etti. Konser için ise bugün saat 14.00 karalaştırıldı ve sahne kuruldu. Ancak, konser alanının kent merkezine uzak olması ve yeterli konser tanıtımı yapılmadığı için konseri izlemeye gelen olmadı. Sadece konser nedeniyle 20’ye yakın polis memuru güvenlik önlemi için sahnenin etrafında hazır bekletildi.İstanbul’da Bilge Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi Kısa Dalga Gençlik Merkezi Hiphop Atölyesi öğrencileri ile 2 gün boyunca müzik çalışması yapan Gina Loring, 25 kişilik öğrenci gurubu, konsolosluk görevlileri ile birlikte konsolosluğun tahsis ettiği araçları ile konser saatinde alana geldi. Araçtan inen ve sahnenin önünde hiç seyirci göremeyen Gina Loring, büyük şok yaşadı.Kendisini görüntüleyen gazetecilere gülerek poz veren sanatçı daha sonra beklemeye başladı.Konsolosluk yetkilileri, Edirne Belediyesi ile bağlantı kurarak, konseri daha çok seyircinin izleyebileceği Saraçlar Caddesi’ne almak istedi. Ancak, sahne kurmanın kısa sürede mümkün olmaması nedeniyle bu istek yerine getirilemedi. Gelen belediye ekipleri de konser alanına seyirci toplayamadı. Seyircinin olmaması üzerine şaşırdığın belirten Gina Loring, şöyle dedi:"Ben sanatçıyım. Büyük kalabalıklara da şarkı söyledim. Ancak, burada pek kimse yok. Artık biz kendimiz çalıp, kendimiz eğleneceğiz" dedi. Konseri izlemeye gelen olmamasına rağmen sahneye çıkacağını söyleyen Gina Loring, hazırlanması için oda bile tahsis edilmediği için geldiği aracın içinde makyajını yaptı ve sahneye çıktı. Gina Loring şarkılarını söylerken, kendisi ile birlikte gelen 25 öğrenci ona eşlik etti. Müziğin sesini duyan ve Sarayiçi’ni gezmeye gelen vatandaşlar ile çevrede oturan 20’ye yakın Romanlar çocukları ile birliket gelerek konseri izledi. Hatta bir Roman çocuk, konseri geldiği at sırtında izledi. Öğrencilerinde dans ve şarkı gösterileri ile eşlik ettiği konser 1 saat sürdü. Ardından sanatçı kentten ayrıldı.