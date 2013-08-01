ABD'li hackerlar devlet teşkilatlarının operasyonlarına tepkili

Çeviri: Kerem Cihan Uluç

NSA Başkanı 3000 kişilik kuşkucu hacker grubuna 'bize yardım edin'çağrısı yaptı



Amerikan Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) Başkanı General Keith Alexander, geçtiğimiz Çarşamba günü Las Vegas'ta düzenlediği toplantıda 3000 siber güvenlik elemanından oluşan gruba seslendi. İçlerinde dünyanın en iyi hackerlarının da bulunduğu grup, kişisel özgürlüklere verdikleri değer ve desteklemeleriyle, ayrıca Amerikan devletinin NSA gibi kuruluşlara duydukları kuşkucu yaklaşımlaryla tanınıyor.



General Alexander yaptığı konuşmada şunları söyledi: Biz özgürlükten yanayız. Bize ülkemizin gelişimi ve himâyesi için yardım edin.



ABD'nin Washington Post gazetesinde yayımlanan habere göre, grubun bu konuşmadan etkilenmediği görülürken, grubun içinden birisinin 'Sen anlamadın, diyorum ki, ben sana güvenmiyorum' diye bağırması dikkat çekti.



Her sene düzenlenen ve Black Hat (Siyah Şapka) adıyla anılan bu konferansa, ülkenin dört bir yanından gelen katılımcıların kariyerleri, teknik becerilerini kullanarak siber saldırganları engellemek üzerine kurulu.



Bu seneki konferans çok ilginç olayların üzerine geldi. Rusya, Çin ve birçok diğer ülkeden şirket, hükümet ve akademilerdeki bilgisayar sistemlerine saldırı düzenledikleri ve yasa dışı örgüt ve özel sektör tarafından da casusluk iddialarının çok duyulduğu bir dönemde düzenlenen bu konferans, eski NSA ajanı Edward Snowden'ın gizli belgeleri ve hükümetin ABD halkı üzerinde yaptığı izleme operasyonlarını ifşa etmesinin de, şüpheyi arttırdığı bildirildi.



Medya'nın yürütülen programları yanlış gösterdiğini ve NSA çalışanlarının lekelendiğini ifade eden General Alexander, hackerlara seslendiği toplantıda 'olaylarla ilgili tüm gerçekler ortaya çıkmadı, bize bunları açıklamamızda yardımcı olun' dedi.



General Alexander'ın geçtiğimiz yıl da benzer bir konferans düzenlediği, çağırılan hackerlardan yardım isteyerek, kendilerinin veya Amerikan halkının izlenmediği konusunda güvence verdiği belirtildi.



Eski bir NSA çalışanı olan Charlie Miller, "burada herkes hemfikir. Bize daha önce iyi olduğunuzu söylediniz ve değilsiniz, evinize dönün" dediği ifade edildi.



Tabii, bütün kuşkucu ve negatif tepkilerin dışında, değişik seslerin de yükseldiği kaydedildi. Kendisini Jeremy J. olarak tanıtan bir güvenlik elemanı, "Çok dürüst bir konuşmaydı. Güvenliği özel hayata karışmadan gerçekleştirmek gerçekten çok zordur. Dürüstçe bizden yardım istiyorlar" diye konuştu.



ThreatGrid güvenlik şirketinin başkan yardımdısı Wes Brown'ın da toplantıya katıldığı gözlemlendi. Brown, Snowden'in olayları ifşa etmesinin, NSA ve hackerlar arasındaki ilişkiyi karmaşıklaştırdığını ve şüpheyi artırdığını söyledi. Devlet adına çalışmayı düşünen iyi eğitimli hackerların artık daha fazla düşüneceğini söyledi. Brown sözlerine şöyle son verdi; Hackerlar bu işin doğasından dolayı zaten şüpheci bir topluluk. Devletten bir açıklama geliyor, ancak taramalara ve dinleme kayıtlarına baktığınızda aslında her türlü bilgiyi incelemek istediklerini anlıyorsunuz.