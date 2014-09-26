ABD'li gazeteci James Foley’in kafasını kesen IŞİD militanı deşifre oldu

ABD'li iki rehinenin kafasının kesilerek öldürülmesi olayında rehineleri infaz eden 'Cihatçı John’ takma isimli IŞİD militanın kimliği belirlendi. ABD'nin 'Cihatçı John’un gerçek ismini ele geçirilmesine kadar açıklamayacağı belirtiliyor.

ABD'de FBI, 'Cihatçı John’un kim olduğunu belirledi. Cihatçı John olarak bilinen IŞİD militanı, ABD’li gazeteciler Steven Sotloff ve James Foley’le birlikte İngiliz rehine David Haines’in kafasını kesmişti. ABD'nin, 'Cihatçı John'un kimliğini tespit ettiği ve ölü ya da diri olarak ele geçirene kadar bilgi vermeyeceği öğrenildi.