ABD'li eski kadın güreşçi ve porno yıldızı ölü bulundu

Amerikalı eski kadın güreşçi ve porno yıldızı Chyna, 45 yaşında Kaliforniya'daki evinde ölü bulundu.

Chyna'nın arkadaşlarından birinin birkaç gün boyunca eski güreşçiyi telefonla aradığı, yanıt alamaması üzerine polisi aradığı belirtildi.

Polis de bunun üzerine kısa süre önce Japonya'dan dönen Chyna'nın evine girdi ve onu ölü buldu.

Chyna'nın ölüm nedeni bilinmiyor.

Twitter hesabından bir mesaj yayımlayan Chyna'nın menajeri, "Gerçek bir süper kahramanı kaybettik. O, milyonlarca hayranının ve onu seven hepimizin anılarında daima yaşayacak" dedi.



Gelmiş geçmiş en başarılı güreşçilerden



Gerçek adı Joan Laurer olan Chyna, gelmiş geçmiş en başarılı kadın güreşçiler arasında gösteriliyor.

1969 New York doğumlu Cyhna dünya şampiyonu erkek güreşçilerden Chris Jericho, Triple H, Jeff Jarrett ve Kurt Angle'ı da minderde yenmeyi başarmıştı.

Chyna güreşi bıraktıktan sonra iki kez Playboy dergisine kapak olmuş ve ülkesinde bir televizyon yıldızı olmuştu.

2004-2013 yılları arasında altı porno film çeviren Chyna son olarak Japonya'da İngilizce öğretmenliği yapmış ve vejeteryan olduğunu açıklamıştı.

Son olarak ise YouTube'a 13 dakikalık bir video yüklemiş ve satmayı tasarladığı sağlıklı ürünlerden bahsetmişti.