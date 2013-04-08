ABD'li diplomat Afganistan'da öldürüldü

ABD, Eylül 2011’de Libya büyükelçisinin öldürüldüğü saldırının ardından, dün Afganistan’da bir konvoya düzenlenen saldırıda 25 yaşında bir kadın diplomatını kaybetti. Anne Smedinghoff, ABD'nin Afganistan'da hayatını kaybeden ilk diplomatı oldu. NATO'nun hava operasyonunda ise 10'u çocuk 11 sivil öldü.



Afganistan, dün yine intihar saldırıları ve hava operasyonlarıyla sarsıldı. Zabol eyaletinde, 25 yaşındaki ABD’li diplomat Anne Smedinghoff’un yer aldığı konvoya düzenlenen saldırıda, Smedinghoff dahil dört kişi hayatını kaybetti. Çocuklara kitap dağıtmak için yola çıkan konvoya, patlayıcı yüklü bir araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Smedinghoff, 11 Eylül’de Libya’nın Bingazi kentindeki ABD başkonsolosluğunda düzenlenen ve büyükelçi Chris Stevens dahil dört ABD’li yetkilinin öldürüldüğü saldırının ardından hayatını kaybeden ikinci ABD’li diplomat oldu. Smedinghoff, aynı zamanda 12 yıldır süren Afganistan savaşında ölen ilk ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi oldu.

Afganistan’da dün ABD’li hedeflere düzenlenen saldırılarda toplam 6 kişi hayatını kaybetti. Taliban’a misilleme yapmak isteyen NATO’nun hava operasyonu ise faciayla sonuçlandı. Afgan yetkililer, Şigal eyaletinde düzenlenen operasyonda 11 sivilin öldüğünü, 10 tanesinin 1-14 yaşları arasındaki çocuklardan oluştuğunu belirtti.

İstanbul’da haftasonunda temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Afganistan’da ABD konvoyuna düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaparken, Smedinghoff’la tanılmış olduğunu belirtti. Kerry, “Bu bir trajedi. Tüm dünyanın görebiliceği, iki çok farklı değerler bütünü arasındaki karşıtlık söz konusu” dedi.

Smedinghoff’un, Temmuz 2013’e kadar görev yapmak için Afganistan’a geldiği öğrenildi.