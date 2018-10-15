ABD'li CEO'lar Riyad'daki konferanstan desteğini çekmeye devam ediyor

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan ve "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen "Geleceğe Yatırım Girişimi" (Future Investment Initiative) konferansından çekilenlere her gün yeni isimler ekleniyor.

ABD'nin en büyük bankalarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon ve Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, konuşmacı olarak katılmayı planladıkları konferanstan çekildiklerini açıklayan son isimler oldu.

JPMorgan Chase'den bir yetkili, yaptığı açıklamada, Dimon'ın daha önce katılmayı planladığı konferansa katılmayacağını belirtirken Ford'dan yapılan açıklamada da Yönetim Kurulu Başkanı Ford'un "programlamadan" dolayı konferansta yer almayacağı belirtildi.

ABD merkezli yatırım şirketler Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da konferansa katılmama kararı aldı.

Ayrıca Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee de konferansa katılmayacağını açıklayan bir başka isim oldu.

Önemli basın kuruluşları da sponsorluklarını çekti

Önemli yöneticilerin yanı sıra konferansın basın sponsorları da bir bir çekiliyor.

Konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini açıklayan son kuruluş New York merkezli Bloomberg oldu.

ABD'nin bir diğer önemli basın kuruluşu Fox hala sponsorlar arasında kalmaya devam ederken Kaşıkçı'nın durumunu da takip ettiklerini kaydetti.

ABD'li Bakan konferansa katılmakta kararlı

Konferansa hala katılmayı planlayan isimler arasında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dikkati çekiyor.

Hazine Bakanlığından bir yetkili, hafta sonu yaptığı açıklamada, bakanlık yetkililerinin Kaşıkçı'nın akıbeti hakkındaki gelişmeleri takip edeceklerini ve buna göre bir değerlendirme yapacaklarını belirtti.

Büyük umutlarla başlayan konferansa destek eridi

Konferanstan basın sponsorluğunu çeken ilk kuruluş New York Times olmuş, ardından ABD merkezli yayın kuruluşları CNN, CNBC, Huffington Post, Los Angeles Times ve İngiliz Financial Times gazetesi çekilmişti.

Ayrıca İngiltere Merkezli The Economist dergisinin genel yayın yönetmeni Zanny Minton Beddoes, New York Times yazarlarından Andrew Ross Sorkin ve Uber'in Üst Yöneticisi (CEO) Dara Khosrowshahi de konferansa konuşmacı olarak katılma planını iptal etmişti.

Riyad'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek konferans, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ülkesinin, petrole bağlılığının bitirilmesi için 2030 Vizyonunun vitrine çıkarılması için planlanmıştı.

Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.