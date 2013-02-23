ABD'li CEO: Fransızlar tembel

Amerika Birleşik Devletleri'nde lastik üreticisi Titan'ın CEO'su Maurice Taylor'ın, Fransa'da işçilerin günde sadece üç saat çalıştığını ve orada yatırım yapmak için "aptal" olmak gerektiğini söyledi.

Taylor, bu iddiaları, Fransa Sanayi Bakanı Arnaud Montebourg'a yazdığı bir mektupta dile getirdi.

Taylor’ın mektubuna Perşembe günü yanıt veren Fransız Bakan Montebourg, ‘Taylor’ın yorumlarının ülke hakkında ne kadar cahil olduğunu gösterdiğini’ söyledi.

Bakan, Fransa’da 20 bin yabancı firmanın faaliyet gösterdiğini ve bu firmaların 2 milyon kişiye de istihdam sağladığını ifade etti.

Fransa, Taylor'a Amiens kentinde bulunan ve şu an zarardaki Goodyear fabrikasına yatırım yapması çağrısında bulunmuştu.

AFP haber ajansına göre Fransa Genel Çalışma Konfederasyonu (CGT) Goodyear temsilcisi Mickael Wamen de, “Bu aşağılayıcı bir mektuptur” yorumunu yaptı.



'Mektup akıl hastanesinden gelmiş'



Wamen "Mektup Taylor'un çok uluslu bir şirketten değil de bir akıl hastanesinden geldiğini gösteriyor" diye konuştu.

Fransa'da ekonomi gazetesi Les Echos'ta 8 Şubat’ta yayımlanan mektupta şöyle deniyor: "Bu fabrikayı birkaç defa ziyaret ettim. Fransa'da işgücü, yüksek maaşlar alıyor ancak sadece üç saat çalışıyor".

"Kısa aralar ve öğle yemeği için toplam bir saat ara alıyorlar, üç saat konuşuyorlar ve üç saat çalışıyorlar. Bunu oradaki sendikalı çalışanların yüzüne de söyledim. Onlar da bana 'bu Fransız usülü' dediler".

Taylor, mektubun bir yerinde "Aptal olduğumuzu mu düşünüyorsunuz?" diye soruyor.

Fransız Bakan Montebourg cevabında, “Başında olduğunuz Titan, uluslararası gücü olan Fransız Michelin’den 20 kat daha küçük olduğunu ve 35 kat daha az kâr yapıyor” diyor.



'Genel görüşü yansıtmıyor'



Bakan, ABD ortaklığı olan 4 bin 200 şirketin Fransa’da 500 binden fazla kişiye iş olanağı sağladığını ve bazı firmaların da 1842’den beri faaliyet gösterdiğini söyledi.

Hükümet sözcüsü Vallaud-Belkacem, mektubun ABD'nin Fransa'ya yatırım konusunda genel görüşünü yansıtmadığını söyledi.

Vallaud-Belkacem, "Taylor'a ABD'nin Avrupa içinde en fazla yatırım yaptığı ülkenin Fransa olduğunu hatırlatmak isterim. Bunun için iyi nedenleri olsa gerek" dedi.

Pratik ve akıllıca tarzı nedeniyle "boz ayı" lakaplı Taylor, 1996 yılında ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday olmuş ve ağırlıklı olarak iş dünyası yanlısı bir kampanya yürütmüştü.

Fransa'da haftalık çalışma saati 35.

Üç yıl önce Sosyalist Parti tarafından yapılan bu değişikliğin ekonomik büyüme önünde engel olduğu yönünde eleştiriler var.



BBCTürkçe