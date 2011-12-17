ABD'li çavuş çakma rambo çıktı

T24-

‘Kurtarılanlar kim?’



Vatan'ın haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırladığı çavuş Dakota Meyer’e ülkenin en önemli nişanı olan “Onur Madalyası”nı takmış ve 23 yaşındaki asker bir anda ülkenin kahramanı haline gelmişti.Obama, Vietnam Savaşı’ndan beri bu madalyayı hayattayken alan tek asker olan Meyer’in Afganistan’ın doğusundaki Ganjgal Vadisi’nde 8 Eylül 2009 çıkan çatışmada yaptığı “kahramanlıkları” gözleri dolarak anlatmıştı. Genç çavuş, Taliban ateşine rağmen, emirlere uymayarak aracından inmiş, 13 ABD askeriyle militanların elindeki 24 Afgan askerini kurtarmıştı. Çatışmada sekiz militanı öldüren Meyer ardından Taliban’ın elindeki 4 ABD askerinin cesedini almak için savaşmıştı.Meyer törenin ardından kahraman olarak kabul edildi hatta adına internette hayran sayfaları oluşturuldu. Ancak perşembe günü McClatchy gazetesinin yayınladığı bir haber, Meyer’in karizmasını yerle bir etti. Çünkü iddiaya göre, anlatılan kahramanlık hikayesi büyük oranda uydurmaydı.Askeri belgelere ve tanık ifadelerine göre, Meyer’in emirlere karşı gelerek çatışmaya girdiğine dair bir kanıt yoktu. Genç çavuşun sekiz Taliban militanını öldürdüğüne ilişkin hiçbir bilgi olmadığı gibi kurtarılan askerlerin kimliği de belirsizdi. Gazete, bu hikayeyi Meyer’in birliğine ‘iliştirilmiş’ olarak görev yapan bir muhabirin uydurmuş olabileceğini yazdı.Beyaz Saray ise gazetenin iddiasını kesin olarak kanıtlayamadığının altını çizerek “Başkan Obama, ABD ordusu ve görgü tanıklarından gelen yeminli ifadeler doğrultusunda bu nişanı vermiştir. Kararımızı değiştirmemizi gerektiren bir durum göremiyoruz” açıklaması yaptı.Meyer de iddiayı yalanlayarak “Bana destek olan herkese teşekkür ederim” dedi. ABD, Irak işgalinin ilk yılında da benzer bir skandala imza atmıştı. Mart 2003’te Saddam’ın askerleri tarafından pusuya düşürülerek esir alınan Jessica Dawn Lynch’in cesurca savaşarak esir alındığı aktarılmıştı. Ancak kurtarılan Lynch, hikayesinin çarptırıldığını çatışmada ateş dahi etmediğini söylemişti.