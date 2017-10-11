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Dünya
Deutsche Welle

ABD'li Büyükelçi Bass: Türkiye'den açıklama bekliyoruz

ABD 'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, başkonsolosluk çalışanı Metin Topuz’un tutuklanma gerekçeleri konusunda Ankara’nın kendileriyle herhangi bir iletişim kurmadığını söyledi.

11 Ekim 2017 16:51

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass Türkiye'deki görevinden ayrılmadan önce diplomasi muhabirleriyle bir veda toplantısı yaptı.

Türkiye'deki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında vize hizmetlerinin durdurulması kararının ABD hükümeti tarafından alındığını belirten Bass, iki ülke arasındaki sorunun da hükümetler arasındaki diyalogla çözülmesi gerektiğini belirtti.

"Diplomatik çalışanımızın tutuklanmasından dolayı hayal kırıklığına uğradık” diyen Bass, "Maalesef Türk hükümeti tarafından yerel çalışanlarımızın neden gözaltına alındığı ya da tutuklandığı konusunda ABD hükümeti ile herhangi bir biçimde hâlâ resmi olarak iletişim kurulmamıştır” dedi.

Ankara-Washington ilişkileri, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan Türk vatandaşı Metin Topuz'un, Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından gerilmişti.

"Açıklama bekliyoruz"

Türkiye'nin böyle bir şüphenin doğması halinde öncesinde kendilerine bilgi vermesi gerektiğini belirten Bass, hâlâ açıklama beklediklerini söyledi. Tutuklanan Topuz'un ABD'nin uyuşturucuyla mücadele biriminde görevli olduğunu belirten Bass, "Görev tanımını aşıp başka irtibatlar kurduysa, bununla ilgili somut bilgileri görmek isteriz” diye konuştu.

Bass, Topuz'un çeşitli polis memurlarıyla yargıya konu olan bağlantılarının resmi görevi içerisinde kurduğu irtibatlar olduğunu sözlerine ekledi. ABD misyonlarında gözaltına alınmamak için saklanan kimsenin olmadığını belirten Bass polisten de gözaltı için kendilerine bir talebin gelmediğini söyledi.

ABD Dışişleri Erdoğan'a yanıt vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sırbistan'da salı günü yaptığı açıklamada, Bass'i ABD'nin Türkiye temsilcisi olarak görmediklerini söylemişti. Vize krizini Türkiye'nin başlatmadığını belirten Erdoğan, "Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir ve üst düzey yöneticilerin, özellikle dışişleri bakanımızla herhangi bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur” demişti.

"Büyükelçi bunu (vize kararını) kendi kafasından aldıysa, o zaman Amerikan üst yönetiminin bu büyükelçiyi orada bir dakika tutmaması gerekir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sen 'Türkiye-Amerika ilişkilerini nasıl bozarsın, sana böyle bir yetkiyi kim verdi?' demeleri gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa biz orada onu bir saat tutmayız" diye konuşmuştu.

Bass'e sahip çıkan ABD Dışişleri Bakanlığı ise vize başvurularının askıya alınması kararının, Dışişleri ve Beyaz Saray ile koordinasyon içinde alındığını açıklamıştı.

DW/Reuters,EC/CÖ

.© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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