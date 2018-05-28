ABD'li bir kişi otel odasında ölü bulundu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU\'nda bir otelde kalan ABD\'li Stephen Michael King odasında ölü bulundu.

49 yaşındaki King\'den haber alamayan otel çalışanları odaya gitti. Kapının çalınmasına rağmen açan olmayınca içeri giren görevliler Stephen Michael King\'i hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde King\'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis otelin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu odaya King\'ten başka kimsenin girmediği tespit edildi. İncelemenin ardından King\'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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