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Spor

ABD'li basketçiden Kürk Mantolu Madonna paylaşımı

Udoh “Maria, Raif’i ne zaman sevdi?” diye sordu

06 Aralık 2016 21:32

Fenerbahçe'nin ABD'li basketçisi Ekpe Udoh Twitter'da #ekpesbookclub etiketi altında kitap paylaşımları ve yorumları başlattı.

Birgün’de yer alan habere göre, Udoh son paylaşımında Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna romanının İngilizce baskısının kapağını paylaştı. Takipçilerine Kürk Mantolu Madonna'yı okumalarını tavsiye eden Udoh, talep eden ilk 25 kişiye de kitabın Türkçe ve İngilizce baskısını hediye etti.

Bir test de uygulayan Udoh'un, “Maria, Raif’i ne zaman sevdi?” sorusuna bir takipçisi: “Asıl soru şu; Raif, Maria’yı ne zaman sevdi? Bunun nedeni neydi?” sorusuyla yanıt verdi. Ünlü yıldız “Bence buna sebep Raif’in masumiyetiydi. Maria onu küçük bir kıza benzetmişti. Ki bu fazlasıyla tuhaf” dedi.

 

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