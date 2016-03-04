ABD'li astronotun uzayda boyu 5 cm uzadı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) bir yıl geçirdikten sonra önceki gün Dünya’ya dönen Rus kozmonot Michael Kornienko ve ABD’li astronot Scott Kelly üzerinde incelemeler yapılmaya başlandı. Dünya’ya dönen Kelly’in boyunun 5 cm uzadığı fark edildi.

Hürriyet’in haberine göre, NASA uzmanları uzay yolculuğu yapanlarda boy uzamasının meydana geldiğini önceki araştırmalardan biliyorlar. Yerçekimsiz ortamda omurlar üzerinde baskı olmadığından insan omurgası genişleyip uzayabiliyor.

İki uzay insanı uzayda tam 340 gün, yani normal kalış süresinin iki misli zaman geçirdiler.

52 yaşındaki Kelly ve 55 yaşındaki Kornienko uzun süre uzayda kalmanın insan bedeni üzerindeki etkisinin incelenmesi görevini de içeren bir araştırmanın parçası olarak UUİ’ye gönderildiler. Bu uzatmalı görevde, özellikle sıfır yerçekimi ve kozmik radyasyonun etkilerinin anlaşılması amaçlandı.

Bilim insanları ayrıca, astronot Scott Kelly'yi incelerken, aynı süreyi dünyada geçiren ikizi Mark ile de karşılaştırarak daha ilginç sonuçlar elde etmeyi umuyorlar.

Scott Kelly'nin yine bir astronot olan ama emekliye ayrılan kardeşi Mark da kardeşinin yolculuğu boyunca testlerden geçiriliyordu.

İkiz kardeşlerin ayrı ayrı incelenmesi bilim insanlarına uzayın insan bedeni üzerindeki gerek fiziki gerekse psikolojik etkilerini anlama konusunda önemli bir araç vermiş olacak.

Amerikan uzay ve havacılık kurumu NASA bu araştırmanın, ilerde Mars'a insan gönderme hedefi konusunda da bir birikim sağlamış olacağını söylüyor.