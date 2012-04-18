ABD'li askerler cesetlerle yine poz verdi

Amerikan Los Angeles Times gazetesi, 82. Hava İndirme Tümeni'ne bağlı ABD askerlerinin Afgan polisiyle birlikte, intihar saldırısı düzenlemiş bir militanın kopmuş bacaklarının önünde 2010 yılında çektirdikleri bir fotoğrafı yayınladı.

Gazete, fotoğrafta görülen askerlerin bu olaydan birkaç ay sonra, ellerindeki bombanın kazara patlaması sonucu öldüğü bildirilen 3 militanın cesetlerinin kalıntılarını incelemek için olay yerine gittiklerini ve bu ceset kalıntılarının önünde de poz verdiklerini yazdı.

Alman Der Spiegel dergisi de Mart 2011'de Kandahar'daki US Stryker tank birliğinden olduğu belirtilen ABD askerlerinin, öldürdükleri sivillere ait cesetlerin önünde çektirdikleri 3 fotoğrafı yayımlamıştı.

'Elimizde 4 bin fotoğraf var'

''Ölüm timi'' olarak anılan bu timin, masum sivilleri ''spor olsun diye'' öldürdükten sonra cesetleriyle birlikte fotoğraf çektirdiğini yazan dergi, ellerinde bu askerler tarafından çekilmiş 4 bin fotoğraf ve video görüntüsü bulunduğunu açıklamıştı.

Dergide yayınlanan görüntülerden bir haftar sonra da, ''Motorcycle Kill'' adıyla internet üzerinden yayınlanan bir videoda, Afgan sivilleri öldüren ve cesetlerini hırpalayan ''ölüm timine'' ait görüntüler yer almıştı.

Pentagon'dan kınama

Gazetede yayımlanan fotoğrafların ardından hemen harekete geçen ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri bir açıklama yaparak, olaya karışan ABD askerlerini kınadı. Açıklamada, olaya karışan ABD askerleri için ''çirkin'' ifadesini kullanan yetkililer, bu kişilerin Afganistan'daki savaşa katılan yüz binlerce ABD'li askerin yaptığı fedakarlığı lekelediğini belirtti.