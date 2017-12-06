ABD’li asker YPG’lilerle halay çekti

Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç'te dün YPG'lilerin mezuniyet töreninde çekilen halayda, ABD'li bir kadın asker halayın başında yer aldı.

Halep kentine bağlı en büyük ilçesi Menbiç, 1 Haziran’dan başlatılan ve Koalisyon güçlerinin de havadan destek verdiği operasyonla IŞİD terör örgütünden 12 Ağustos 2016 tarihinde tamamen temizlenmişti. IŞİD’in Suriye topraklarında Rakka’dan sonra en önemli merkezi olarak gördüğü Menbiç’e, IŞİD’den temizlenmesinden sonra, YPG’nin girmesine Türkiye tepki göstermişti.

Bu konuyla ilgili ABD ve Türkiye arasında da kriz yaşanmıştı. Terör örgütü YPG’ye ait sözde askeri meclisi tarafından yönetilen ilçede dün kadın militanların mezuniyeti için düzenlenen törende ilginç görüntüler oluştu.

Kadın militanlar, törende halay çekerken, halayın başına ise ABD’li bir kadın askerin geçmesi dikkat çekti. ABD’li kadın askerin başını çektiği halayın fotoğrafları, askeri meclisin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.