ABD'li amirallerle aynı otelde

ABD Merkezi Haberalma Örgütü CIA’nin Irak’taki Şiiler’in silahlı direnişinden sorumlu tuttuğu Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, İstanbul ziyaretinde ABD donanmasının amiralleriyle aynı otelde kaldı.



El Sadr, ABD Başkanı Obama’nın İstanbul ziyaretinde kaldığı Beşiktaş’taki Conrad Otel’e 2 gün önce yerleşirken, ABD donanmasından amiraller de, 4-6 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Donanma Komutanları Zirvesi’ne (Maritime Commerder’s Meeting-MARCOMET 09) katılmak için aynı otele yerleşti.



Sadr’ın sözcüsü Salah El Ubeydi, kaldıkları oteli Türk yetkililerin önerdiğini belirterek, "ABD başkanlarının ve yetkililerinin bu otelde kaldığını sizden öğreniyorum" dedi.



El Sadr, dün de Ramada Otel’de Şii önderlerle buluştu.

