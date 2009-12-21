ABD'li aktris Murphy hayatını kaybetti

T24 -

Los Angeles'daki Cedars-Sinai Sağlık Merkezi'nin sözcüsü Sally Stewart, 32 yaşındaki oyuncunun dün vefat ettiğini söyledi, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi vermedi.Los Angeles İtfaiye Teşkilatı sözcüsü, Murphy'nin kocası Simon Monjack'a ait bir evden dün çağrı alındığını ve bunun ardından bu evden birinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.Amerikan basınında yer alan haberlerde ise Murphy'nin duş alırken kalbinin durduğu ve annesinin sanatçıyı hayata döndürmek için kalp masajı yaptığı ileri sürüldü.Murphy'nin menajeri ve yakınları henüz herhangi bir açıklama yapmadı."Clueless", "8 Mile" ve "Don't Say a Word" filmlerindeki rolleriyle tanınan sanatçı, Sylvester Stallone'un gelecek yıl vizyona girmesi beklenen "The Expendables" adlı filminde de rol alacaktı.