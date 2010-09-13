-ABD'Lİ AKTÖR KEVIN McCARTHY ÖLDÜ WASHINGTON (A.A) - 13.09.2010 - ABD'li sahne ve sinema sanatçısı Kevin McCarthy öldü. McCarthy'nin tedavi gördüğü, Cape Cod Hastanesi sözcüsü Dave Riley, 96 yaşındaki sanatçının öldüğünü belirtti ancak ölüm nedeni hakkında bilgi vermedi. Pekçok sahne, televizyon ve film yapımında rol alan McCarthy, 1951 yılında çevirdiği, yazar Arthur Miller'ın ''Satıcının Ölümü'' adlı eserinin film versiyonunda canlandırdığı Biff Loman karakteriyle en iyi yardımcı oyuncu Oscar ödülüne aday gösterilmişti.