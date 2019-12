ABD'li aktör Dom Deluise öldü

Amerikalı aktör Dom DeLuise, 75 yaşında hayata veda etti.



Ünlü aktörün oğlu Michael DeLuise, yerel KTLA televizyonu ve KNX radyosuna yaptığı açıklamada, "Blazing Saddles" ile yıldızı parlayan, "The End", "The Best Little Whorehouse in Texas", "Smokey and the Bandit II", "The Cannonball Run" ve "Cannonball Run II" filmlerinde Burt Reynolds ile başrolleri paylaşan komedyen DeLuise'in, Los Angeles'taki evine dün gece yaşamını yitirdiğini söyledi.



Sinema ve televizyonun yanı sıra Broadway oyunlarında sahne alan ve çeşitli çizgi karakterleri seslendiren DeLuise'in iki de yemek kitabı bulunuyordu.