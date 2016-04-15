ABD'li 50 firmanın 1,4 trilyon doları vergi cennetlerinde

Amerika merkezli 50 firmanın toplam 1,4 trilyon dolarının vergi cenneti ülkelerdeki off-shore hesaplar ve alt kuruluşlarda olduğu bildirildi.

Merkezi İngiltere'deki yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı "Zirvede Bozukluk" adlı raporda, aralarında Apple ve Microsoft gibi dev şirketlerin bulunduğu 50 firmanın ABD hükümetine vergi ödememek için off-shore hesapları tercih ettiği ve ülkenin federal politikalarında etkili olabilmek için her yıl lobicilik faaliyetlerine yüz milyonlarca dolar harcadığı iddia edildi.

BusinessHT'deki habere göre, vergi kaçırma faaliyetinin ABD ekonomisine her yıl maliyetinin 111 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, "Zenginle fakir arasındaki uçurum yeni boyutlar kazanıyor. Şu anda dünyadaki 62 bireyin toplam serveti 3,6 milyar insanınkine eşit. Bu, dünya nüfusunun yarısına eş değer" tespiti paylaşıldı.

Raporda, söz konusu 50 şirketin lobicilik faaliyetleri için harcadığı her bir doların karşılığında vergi muafiyetinden 130 dolar faydalandığı bilgisine yer verildi. Bu şirketlerin, yine lobicilik faaliyetleri için harcadığı her bir dolara karşılık ABD federal kredi, kredi garantileri ve kurtarma paketlerinden de 4 bin dolar üzerinde fayda sağladığı vurgulandı.

Amerikalı şirketlerin 2012'de Bermuda'da 80 milyar dolarlık kar açıkladığını kaydeden Oxfam, bunun, firmaların Japonya, Çin, Almanya ve Fransa gibi ülkelerde açıkladıkları kar oranlarından çok daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Oxfam raporunda, şirketlerin kar oranlarının, üretim ve ekonomik aktivitenin yapıldığı ülkelerden vergi cennetlerine kaydığını vurgularken, "Vergi kaçırma her yıl yoksul ülkelerden 100 milyar doların çekilmesine neden oluyor. Bu da, eğitim, sağlık, altyapı gibi önemli yatırımların yapılmasını engellerken yoksulluğu artırıyor" tespitini yapıldı.

Apple ve Microsoft başı çekiyor

Şirket listesinde teknoloji devi Apple zirvede yer alırken, firmanın toplam 181 milyar dolarının dört farklı off-shore kuruluşunda tutulduğu ve firmanın bugüne kadar 21 milyar dolar vergi muafiyetinden yararlandığı belirtildi.

General Electricin ikinci sırada yer aldığı listede, şirketin toplam 119 milyar dolarının 18 farklı off-shore kuruluşunda olduğu ve 161 milyon dolar lobicilik faaliyetleri için harcama yaparken, 40 milyar dolar vergi muafiyetinden, 28 milyar dolar da federal kredi, kredi garantileri ve kurtarma paketlerinden yararlandığı bildirildi.

Üçüncü sıradaki Microsoft'un da 108 milyar dolarının beş farklı off-shore kuruluşunda tutulduğu ve 22 milyar vergi muafiyetinden faydalanırken lobicilik faaliyetleri için 57 milyon dolar harcama yaptığı kaydedildi.

Listede yer alan diğer Amerikalı şirketlerin arasında Coca-Cola, Pepsi, Walt Disney, Procter & Gamble gibi dünyaca büyük firmalar bulunuyor.