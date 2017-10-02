ABD/Las Vegas'taki konsere silahlı saldırıda en az iki kişi öldü (3)

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Nafiz Albayrak / New York, 2 Ekim (DHA) - ABD\'nin Las Vegas kentinde konsere düzenlenen silahlı saldırıda en az iki kişinin öldüğü ve 24 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Polis bir şüphelinin \"vurularak ele geçirildiği\" yolundaki haberleri doğruladı.

TV kanallarından ve sosyal medyada yayınlanan haberlerde ağır silahla ateş açıldığı belirtildi.

Las Vegas polisi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Bir şüphelinin vurularak ele geçirildiğini doğruluyoruz. Aktif araştırmalarımız sürdüğü için sahil şeridinden uzak durmaya özen gesteriniz\" denildi.

Polis Twitter hesabından sosyal medya kullanıcılarına da, saldırgan ya da saldırganların peşinde olan polislerin hareket ve pezisyonlarını yansıtan fotoğraf ve video yaylınları yapmamaları konusunda uyardı.

Bazı görgü tanıkları saldırının çevredeki bir otelin üst katlarından yapıldığını belirtirken, Las Vegas polisinin resmi Twitter hesabından, bir saldırganın araştırıldığı belirtildi ve herkesten olay bölgesinden uzaklaşması istendi.

Polisin açıklamasında, hava yoluyla yola çıkacaklar da, Las Vegas havalimanına yönelik bazı uçuşların başka havalimanlarına yönlendirildiği, bu nedenle havalimanına gitmeden önce uçuşlarını kontrol etmeleri de istendi.

