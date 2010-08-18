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Dünya

ABD IRAK'TAKİ ÜSLERİ DEVREDİYOR ANKARA (A.A)

18 Ağustos 2010 16:04

-ABD IRAK'TAKİ ÜSLERİ DEVREDİYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - ABD, Irak'taki en büyük hava üssünün bir bölümünün yönetimini Irak ordusuna bıraktı. Irak resmi haber ajansı INA, Amerikan Hava Kuvvetlerinin, Bağdat'ın 80 kilometre kuzeyinde yer alan, ülkedeki en büyük ABD hava üssü olan "Serab 332"nin bir bölümünün denetimini Irak ordusuna devrettiğini bildirdi. Üssün komutanı Tümgeneral Craif Franklin devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, bu günün "tarihi bir gün" olduğunu belirterek, ''Bu tören, Irak güvenlik güçlerinin temel varlığının tanınması anlamına gelmektedir. Devir teslim aşamalı olarak yapılacaktır ve bu tören ilk aşamadır. Bu adım, kalıcı Irak hükümetine bir destektir'' dedi. Haberde, ABD ordusunun, Irak'ta inşa ettiği en büyük hava üssü olan Serab 332'nin tümünün devir teslimini 2011'e kadar tamamlamayı planladığı kaydedildi.   

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