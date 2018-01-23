Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı başladı

Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA İSTANBUL / (DHA) ZEYTİNBURNU\'nda 30 yıla yakın önemli karşılaşmalara sahne olan Abdi İpekçi Spor Salonu\'nda yıkım başladı. Türkiye Basketbol Federasyonu Ragıp Buluç, Ziya Tanalı ve Ercan Yener\'in mimarlığında, temelleri 1979 yılında atılan ve aynı yıl suikast sonucu öldürülen gazeteci Abdi İpekçi\'nin adı verilen spor salonunun yerine yenisinin inşa edileceğini açıkladı.

Yıkılan salon arazisinde, Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Unutulmaz müsabakalara imza atılan arazide; salonun yanı sıra alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. Yeni tesisin inşaatı, Abdi İpekçi Spor Salonu’nun yıkım ve tahliye çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlatılacak.

İLK MAÇ 1989\'DA YAPILDI

Abdi İpekçi Spor Salonu, unutulmaz maçlara da ev sahipliği yaptı. 3 Haziran 1989 günü Amerikan Harlem Wizards ve Washington Generals takımlarının yaptığı gösteri maçıyla hizmete açılan tesis; ilk olarak 1989-1990 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi maçlarına ev sahipliği yaptı. 12 bin 500 seyirci kapasiteli salon, Türk takımlarının Avrupa sahnesinde çıktığı birçok kritik maça sahne oldu. 12 Dev Adam efsanesinin doğuşuna tanıklık eden 2001 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası (EuroBasket) ile birçok turnuva ve müsabakaya ev sahipliği yapan salonda, A Milli Takım’ın o turnuvada kazandığı gümüş madalya başarısına ev sahipliği yaptı.

2007 yılında Anadolu Efes ile Minnesota Timberwolves arasında gerçekleştirilen özel müsabaka; bir Türk takımının ilk kez bir NBA takımıyla karşılaştığı maç olarak tarihteki yerini aldı. 2016 yılında ülkemizi Avrupa’nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonlarından Euro Cup’ta temsil eden Galatasaray’ın Fransız ekibi Strasbourg’u final serisinin ikinci maçında 78-67 yenerek elde ettiği kupa, 1996’da Milano’daki finalde Koraç Kupası’nı kazanan Anadolu Efes’in ardından bir Türk takımının Avrupa kupalarında kazandığı ikinci şampiyonluk olarak tarihe geçti.

KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİNE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sporun yanı sıra birçok kültür-sanat etkinliğine de kapılarını açan Abdi İpekçi Spor Salonu, basketbol dışında voleybol ve yüzme gibi branşlarda da zaman zaman hizmet verdi. Salon, 2004 yılında Türkiye\'de gerçekleştirilen ünlü şarkı yarışması Eurovision’a kapılarını açtı. 30 yıla yakın hizmet süresi boyunca Disney On Ice, Cirque de Soleil, WWE Smack Down gibi dünyaca ünlü organizasyonlara da ev sahipliği yaptı.

TÜRKOĞLU: DÜNYATA ÖRNEK OLABİLECEK BİR TESİS PLANLIYORUZ

Abdi İpekçi Spor Salonu’nun tahliye ve yıkım işlemlerinin başlatıldığını söyleyen Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, \"Abdi İpekçi Spor Salonu, oyuncusundan antrenörüne, salon personelinden taraftara kadar tüm basketbol ailesine unutulmaz hatıralarla dolu, 30 yıla yakın süreli bir hizmet verdi. Ümit ediyorum yerini alacak bu yeni ve modern basketbol gelişim merkezinde de nice başarılar ve nice unutulmaz hatıralarla kucaklaşıyor olacağız\" dedi.

Türkoğlu, \"Milli takımlarımıza ve gençlerimize Avrupa’da ve dünyada örnek olabilecek bir tesis kazandırmak istiyoruz. Tüm sporcularımızın, hakemlerimizin, antrenörlerimizin ve diğer profesyonellerin kamp ve seminerlerini tek çatı altında toplayacak bu projeyle, Türk basketboluna tesis anlamında katacağımız değerin nesilden nesile yaratacağı etkiyi görmek için sabırsızlanıyoruz. Basketbol Gelişim Merkezi, başta milli takımlarımız olmak üzere tüm basketbol ailesine en üst seviyede hizmet sunacağı gibi, halka açık özel alanlarıyla da basketbolun Türk halkıyla kucaklaşması misyonumuzda önemli rol oynayacak.’’ diye konuştu.

(FOTOĞRAF)