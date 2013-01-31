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Yaşam

Abdi İpekçi ölümünün 34. yılında kabri başında anılıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile Milliyet Gazetesi yöneticilerinin, gazetecilerin ve Abdi İpekçi’nin dostlarının katılacağı törende TGC Başkanı Orhan Erinç bir konuşma yaparak 'Abdi İpekçi gazeteciliğine' vurgu yapacak

31 Ocak 2013 20:39

 Maçka'da evinin bulunduğu sokakta, 34 yıl önce hain bir saldırı sonucu öldürülen Milliyet Gazetesi Yayın Yönetmeni ve Başyazarı Abdi İpekçi bugün anılıyor.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Milliyet Gazetesi’nin ortaklaşa düzenlediği Abdi İpekçi’yi anma töreni bugün saat 11.00’de Abdi İpekçi’nin Zincirlikuyu’daki mezarı başında düzenlenecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ile Milliyet Gazetesi yöneticilerinin, gazetecilerin ve Abdi İpekçi’nin dostlarının katılacağı törende TGC Başkanı Orhan Erinç bir konuşma yaparak “Abdi İpekçi gazeteciliğine” vurgu yapacak.

 

ABDİ BEY, katilleriniz serbest, gazeteciler tutuklu ülkenizde!  (Doğan Akın'ın 1 Şubat 2012 tarihli yazısı)

 

 Abdi İpekçi kimdir?

1929 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. Bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. Kırmızı-Beyaz ve Şut adlı spor dergilerinde yazı ve karikatürleri yayınlandı. Yeni Sabah, Yeni İstanbul ve İstanbul Ekspres gibi çeşitli gazetelerde spor muhabiri, sayfa sekreteri ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı. Ali Naci Karacan'ın çıkardığı Milliyet Gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Bir müddet sonra da genel yayın müdürü oldu. 1961 senesinden 1 Şubat 1979 tarihine kadar aynı gazetenin başyazarlığını da yürüten Abdi İpekçi, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Basın Enstitüsü Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekilliği ve Uluslararası Basın Enstitüsü'nün ikinci başkanlığı, Basın Şeref Divanı Genel Sekreterliği gibi görevlerde bulundu. “Afrika, İhtilalin içyüzü, Liderler Diyor ki, Dünyanın Dört Bucağından” isimli kitapları var. 1 Şubat 1979 gecesi İstanbul’daki evinin yakınlarında öldürüldü. Abdi İpekçi o günlerde Milliyet Gazetesindeki Genel Yayın Müdürlüğünün yanı sıra Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nda Başkan Vekili olarak görev yapmaktaydı.

 

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