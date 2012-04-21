Abdi İpekçi Gazetecilik Ödülleri sahiplerini buldu

Milliyet gazetesi tarafından gazeteci Abdi İpekçi anısına düzenlenen Yılın Gazetecilik Ödülü’nün bu yılki sahibi haber dalında Vatan gazetesinden Öge Demirkan, fotoğraf dalında ise Radikal gazetesinden Serkan Ocak oldu.

Milliyet Gazetecilik ve Yayıncılık AŞ’den yapılan yazılı açıklamada, Sabah gazetesi yazarı Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman başkanlığında toplanan Seçiciler Kurulu’nun, haber dalında Öge Demirkan’ın Vatan gazetesinde yayımlanan ’’Örgüt yok demedik... Delil yok’’ başlıklı haberini ödüle değer bulduğu belirtildi.

Demirkan’ın, ’’Türkiye’nin yıllardır büyük bir ilgiyle izlediği bir konuda çok zor bir işi başararak, son derece ilginç ve meseleye yeni boyutlar getiren bir haber yaptığı’’ gerekçesiyle ödüllendirildiği kaydedildi.

Seçiciler Kurulu’nun, fotoğraf dalında ise Serkan Ocak’ı, Radikal gazetesinde 19 Ocak 2012’de yayımlanan ’’Taziyede kaymakam linç ediliyordu’’ başlıklı fotoğrafıyla ödüle değer gördüğü belirtildi.

Ocak’ın, ’’Türkiye’de devam eden bir huzursuzluğu, belleklere kazıyacak bir görüntüyle saptadığı’’ gerekçesiyle ödüllendirildiği bildirildi.