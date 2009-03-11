’Abdest suyu’nun mimarı yeniden Talim Terbiye’de

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında, "Abdest suyu alyuvarları artırıyor" bilgisinin yer aldığının ortaya çıkmasıyla kızağa çekildiği iddia edilen Milli Eğitim Talim ve Terbiye Kurulu eski Projeler Dairesi Başkanı Namık Sönmez, yeniden aynı kuruma döndü.



DİN Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında, "Abdest suyunun alyuvarları artırdığı" bilgisinin medyada yankı uyandırmasının ardından görevden alınan Milli Eğitim Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) eski Projeler Dairesi Başkanı Namık Sönmez, yeniden TTK’ya döndü. Eylül 2006’da TTK’daki görevinden alınan Sönmez, bir süre önce TTK Mevzuat Dairesi Başkanlığı’na getirildi.



Sönmez, görevden alındığı veya kızağa çekildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek şunları söyledi:



"Benim asıl kadrom TTK’da. Kızağa da çekilmedim, soruşturma da geçirmedim. Hiçbir zaman görevimden alınmadım. O dönem kitaplarda yer alan konuyla ilgili de benim tek başıma aldığım bir karar yoktu. Komisyon kitabı hazırlar ve onay verir. Bakan Hüseyin Çelik ile de hiçbir yakınlığım yok. Bunları iddia edenler hakkında dava açacağım" dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2006’da 11’inci sınıflara bedava dağıttığı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitaplarında, "Abdest suyunun alyuvarları çoğalttığı" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkması üzerine, 28 öğretmenin görevlendirmeleri iptal edilmiş ve komisyonların bağlı olduğu TTK Projeler Dairesi Başkanı Namık Sönmez de başka göreve atanmıştı.



Çeviride değişiklik



Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitabındaki abdest alırken kullanılan suyun alyuvarların sayısını artırdığı yönündeki ifadelerin Alman Dr. Albert Schalle’ye ait olduğunu savunmuştu. Ancak kitabın orijinalinde abdestten bahsedilmediği "Kanın hemoglobin (renk maddesi) içeriğinin, alyuvarlar sayısının soğuk su kürü etkisi altında arttığı kanıtlanmıştır" ifadesinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.



