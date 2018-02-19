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Abdest alan kişinin cep telefonunu çaldı, kameradan yakalandı

Burak EMEK- Mehmet Ali DİNLER/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, caminin avlusunda abdest alan bir kişinin askıya bıraktığı ceketindeki cep telefonunu çalan Suriyeli D

19 Şubat 2018 14:27

Burak EMEK- Mehmet Ali DİNLER/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Nusaybin ilçesinde, caminin avlusunda abdest alan bir kişinin askıya bıraktığı ceketindeki cep telefonunu çalan Suriyeli D.A. (25) güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Olay, merkez Selahaddin Eyyubi Mahallesi\'nde bulunan Şeyh Reşit Camisi\'nin abdest alma bölümünde meydana geldi. Olay, güvenlik kemarasına yansırken, bu görüntülere göre, abdest alan bir kişinin astığı ceketinin cebindeki cep telefonu, yine abdest alacak gibi gelen kişi tarafından montla kapatılarak alınıyor. Şikayet üzerine polisin incelediği kamera görüntülerinden belirlenen şüpheli D.A., gözaltına alındı. D.A.\'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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