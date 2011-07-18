-AB'DEN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ BRÜKSEL (A.A) - 18.07.2011 - AB dışişleri bakanları, Suriye'deki krizin çözülmesi için Türkiye ile yakın çalışma taahhüdünde bulundu. AB dışişleri bakanlarının Suriye kararlarında "Bu ülkedeki durum bölge ülkelerini etkilemekte ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrara tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nin, devam eden şiddet kullanımıyla göstericilerin bastırılmasının kınanması dahil, bu kapsamdaki sorumluluklarını üstlenmesinin güvence altına alınması için çabalarında ısrarlı olacaktır" denildi. Kararlarda, "AB, insani çabalar başta olmak üzere Türkiye ve diğer bölgesel ortakların krizin farklı yönleriyle ilgili çabalarını tasdik etmektedir. Suriye'deki durumun halledilmesi için onlarla birlikte çalışacağız" ifadesi kullanıldı. Şam yönetimini sert şekilde kınayan AB, sivil halka uygulanan şiddetin sona erdirilmemesi ve Suriye halkının demokratik dönüşüm yolundaki meşru özlemlerinin karşılanması yönünde kararlı ilerleme başlatılmaması halinde şiddet politikasında sorumluluğu bulunanları ilave yaptırımlarla hedef almayı sürdüreceğini bildirdi. AB, protesto gösterilerinin sürdüğü son 4 ayda 1400 sivilin katledilmesinden sorumlu tuttuğu Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diğer üst yöneticilerin mal varlıklarını dondurarak, seyahat yasağı getirmişti.