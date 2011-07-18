T24 LogoT24 Logo
Dünya

AB'DEN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ BRÜKSEL (A.A)

18 Temmuz 2011 20:16

-AB'DEN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA TAAHHÜDÜ BRÜKSEL (A.A) - 18.07.2011 - AB dışişleri bakanları, Suriye'deki krizin çözülmesi için Türkiye ile yakın çalışma taahhüdünde bulundu. AB dışişleri bakanlarının Suriye kararlarında "Bu ülkedeki durum bölge ülkelerini etkilemekte ve bölgesel barış, güvenlik ve istikrara tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle BM Güvenlik Konseyi'nin, devam eden şiddet kullanımıyla göstericilerin bastırılmasının kınanması dahil, bu kapsamdaki sorumluluklarını üstlenmesinin güvence altına alınması için çabalarında ısrarlı olacaktır" denildi. Kararlarda, "AB, insani çabalar başta olmak üzere Türkiye ve diğer bölgesel ortakların krizin farklı yönleriyle ilgili çabalarını tasdik etmektedir. Suriye'deki durumun halledilmesi için onlarla birlikte çalışacağız" ifadesi kullanıldı. Şam yönetimini sert şekilde kınayan AB, sivil halka uygulanan şiddetin sona erdirilmemesi ve Suriye halkının demokratik dönüşüm yolundaki meşru özlemlerinin karşılanması yönünde kararlı ilerleme başlatılmaması halinde şiddet politikasında sorumluluğu bulunanları ilave yaptırımlarla hedef almayı sürdüreceğini bildirdi. AB, protesto gösterilerinin sürdüğü son 4 ayda 1400 sivilin katledilmesinden sorumlu tuttuğu Devlet Başkanı Beşşar Esad ve diğer üst yöneticilerin mal varlıklarını dondurarak, seyahat yasağı getirmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24