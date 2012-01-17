-AB'den ''Yeni soruşturma'' çağrısı BRÜKSEL (A.A) - 17.01.2012 - AB Komisyonu, Hrant Dink davasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği kararı yetersiz buldu. AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Hrant Dink davasında 14 Eylül 2010'da Türkiye'yi mahkum ettiğini hatırlattı. Söz konusu kararda Türkiye'nin Dink'in yaşama hakkını güvence altına alamadığına hükmedildiğini anımsatan Stano, ''Cinayette payı olan herkesin yargı önüne çıkarılmasına ve üst düzey yetkililerin müdahalelerine yönelik yeni soruşturmalara ihtiyaç duyulduğunu'' söyledi. Stano, ''AİHM mahkumiyetinde açığa çıktığı şekilde Türkiye'nin yargı sistemindeki eksikleri tamamlamasının önemini vurguluyoruz'' ifadesini kullandı. Sözcü Stano, Türkiye'nin suçluların dokunulmazlığıyla mücadelede başarılı olabilmesi için AİHM kararının tam uygulanmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.