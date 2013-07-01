AB'den yatırım bankalarına suçlama

13 yatırım bankası ve diğer iki malî kurum, borsaların 'kredi türevi' olarak bilinen malî ürünleri daha şeffaf şekilde fiyatlandırmasını önlemek ve rekabeti engellemekle suçlanıyor.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, aralarında Citigroup, Goldman Sachs, Deutsche Bank, JPMorgan, Morgan Stanley ve Uluslararası Takas ve Türev Birliği'nin de (ISDA) bulunduğu kuruluşlara, sürdürdükleri soruşturmanın ön bulgularının gönderildiği ifade edildi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Borsası'nın ve Chicago Ticaret Borsası'nın 2006-2009 yılları arasında kredi türevi işlemlerine girmeye çalıştı ancak adı geçen yatırım bankaları, gelirlerinin azalacağı endişesiyle ortak bir çalışmayla bunu engellediler.

Avrupa Komisyonu'nun rekabetten sorumlu yetkilisi Joaquin Almunia, raporda adı geçen bankaların bu suçlamalara yanıt vereceklerini, ancak Avrupa Komisyonu'nun şüphelerinin doğrulanması durumunda bunun 'rekabet kurallarının ciddi ihlâli' olarak kabul edileceğini söyledi.

Joaquin Almunia, Avrupa Birliği kurallarını ihlâl ettikleri belirlenirse, adı geçen bankaların ne kadar ceza alabilecekleri konusunda bir yorum yapmadı ancak ilgili bankalara olası cezaların nasıl hesaplanabileceği konusunda bilgi verildiğini söyledi.

Raporda suçlanan yatırım bankaları, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland ve UBS.

Yatırım bankalarının yanısıra, Uluslararası Takas ve Türev Birliği ve veri hizmetleri sağlayan Markit şirketi de raporda adı geçen diğer kurumlar.