-AB'den Volkswagen-Man evliliğine yeşil ışık BRÜKSEL (A.A) - 27.09.2011 - AB Komisyonu Avrupa'nın otomotiv devi Volkswagen'in kamyon üreticisi MAN'la birleşmesine izin verdi. AB'den yapılan açıklamada, iki Alman şirketinin birleşmesinin Avrupa pazarında etkin rekabete ciddi bir engel oluşturmayacağı vurgulandı. Açıklamada, birleşmenin ardından ortaya çıkacak şirketin ağır vasıta ve otobüs pazarında Daimler (Mercedes), Volvo, Iveco, DAF, Solaris ve VDL gibi güçlü rakiplerle yarışmaya devam edeceği belirtildi. Temmuz ayında MAN'ın yüzde 55,9 hissesini satın alan Volkswagen, kontrolü altında bulunan İsveçli Scania'yı da bu yakın işbirliğine dahil ederek yılda 1 milyar avroya yakın tasarruf sağlamak istiyor. AB Komisyonu, Volkswagen-Scania birleşmesine 2006 yılında izin vermişse de bu evliliğe MAN'ı da dahil etmek isteyen Volkswagen işlemi gerçekleştirmeden beklemeyi tercih etmişti.