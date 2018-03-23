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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Varna zirvesi öncesinde uyarı: Kolay olmayacak

AB liderleri, Bulgaristan'ın Varna kentindeki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek

23 Mart 2018 22:26

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında, Bulgaristan'ın Varna kentinde gerçekleştirilecek görüşmenin 'kolay olmayacağı' uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirilecek görüşmede çok sayıda çetrefilli konuyu gündeme getireceklerini belirten Tusk, bu konular arasında Türkiye'nin Afrin'de YPG'ye yönelik operasyonunun da yer aldığını belirtti.

Brüksel'de düzenlenen iki günlük AB liderleri zirvesinin ardından konuşan Tusk, Pazartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak görüşmenin "kolay bir görüşme olmayacağını" dile getirdi. Tusk, görüşmede AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov'un "biz dizi karmaşık konuyu" gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Brüksel'de konuşan Tusk, görüşmede Türkiye'nin AB üyelik sürecinin de ele alınacağını olacağını söyledi.

Varna öncesi Türkiye'ye kınama

Avrupa Konseyi Başkanı Tusk, Türkiye'nin Kıbrıs'ın doğal gaz arama faaliyetlerine yönelik "yasa dışı eylemlerini güçlü bir şekilde kınadıklarını" da dile getirdi.

Brüksel'deki liderler zirvesinde Türkiye'yi kınayan bir bildiri yayımlanmıştı. Bildiride "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" denilmişti.

Bildiride Türkiye'ye ayrıca bölgedeki faaliyetlerine bir an önce son verme ve "Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı duyma" çağrısı yapılmıştı. Aralarında iki Yunan askerinin de olduğu Türkiye'deki tutuklu AB vatandaşlarının durumu ile ilgili endişe dile geitirilmiş, AB liderleri sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunmuştu.

AFP,AP/ÖA,GY
© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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