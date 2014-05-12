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Dünya
Deutsche Welle

AB'den Ukrayna'ya üst düzey ziyaret

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gidiyor.

12 Mayıs 2014 14:23

AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy'un Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ile yapacağı görüşmede, 25 Mayıs'ta düzenlenmesi planlanan devlet başkanlığı seçimleri hazırlıklarının öne çıkması bekleniyor.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki şiddetin son bulması için çözüm arayışı ve "ulusal diyalog" girişimi, Van Rompuy-Yatsenyuk görüşmesinin diğer başlıkları olarak sıralanıyor. Herman Van Rompuy, Ukrayna krizinin başlamasından bu yana ilk kez ülkeyi ziyaret ediyor.

AB'ye 'birlik' çağrısı

Bu arada Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, AB'li mevkidaşlarını Ukrayna krizi karşısında ortak hareket etmeye çağırdı. Kurz, "Yalnızca ortak hareket etmemiz halinde Rusya'ya karşı etkili olabiliriz" uyarısında bulundu.

Sebastian Kurz, "Moskova ile diyalog kanallarının açık bırakılmasının" önemine de işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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