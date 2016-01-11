AB'den Türkiye'ye sığınmacı eleştirisi



AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Ankara'da AB Bakanı Volkan Bozkır ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Bozkır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin, müzakere süreci, vize konusu ve göç krizindeki son durumun ele alındığını belirtti.

Timmermans da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, sayıları günde 2 ile 3 bin arasında değişen sığınmacının Türkiye üzerinden Yunanistan'a gittiğini belirterek, "Şu anda bu sayı bizi memnun edemez" dedi. Timmermans, sığınmacı sayısının düşürülmesi için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti.

Çalışma izni sinyali

AB Bakanı Volkan Bozkır, Ankara'nın Türkiye'deki Suriyeliler için çalışma izni çıkarılması konusundaki hazırlıklarını sürdürdüğünü kaydetti. Bakan, bu şekilde Türkiye'nin Avrupa üzerindeki göç baskısını azaltmayı planladığını açıkladı.Suriyeli göçmenlere çalışma izni verilmesi için bakanlar kurulu kararının çıkarılması bekleniyor.

Türkiye'de halihazırda 2 milyon 200 bin Suriyeli ve 200 bin Iraklı sığınmacının bulunduğu belirtiliyor. AB ile Türkiye arasında geçen kasım ayında, Türkiye'nin AB'ye yönelik göç akınını azaltmaya yönelik önlemler alması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Göç akınının kontrol altına alınmasının öngörüldüğü anlaşma uyarınca, AB'nin Türkiye'ye 3 milyar euro mali yardım yapması, üyelik müzakerelerinin hızlandırılması ve Türk vatandaşlarına vize kolaylıklarının sağlanması kararlaştırılmıştı.