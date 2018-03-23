T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

AB'den Türkiye'ye kınama

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki "yasa dışı faaliyetlerinin" kınandığı duyuruldu. AB liderlerinin daha önce basına sızan taslak metinde herhangi bir değişiklik yapmadığı görüldü.

23 Mart 2018 12:23

Brüksel'de dün başlayan ve bugün sona erecek olan Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde Türkiye ile Kıbrıs ve Yunanistan konusunda yaşanan gerginlikler de ele alındı.

Zirve sürerken yayımlanan bildiride, "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" denildi.

Bildiride ayrıca, "AB Türkiye'yi bir an önce bu faaliyetlere son vermeye ve Kıbrıs'ın AB hukuku ile uluslararası hukuk uyarınca doğal kaynaklarını keşfetme ve kullanmasını öngören egemenlik haklarına saygı duymaya çağırmaktadır" ifadesi yer aldı.

Liderler ayrıca Türkiye'deki AB vatandaşlarının tutukluluklarından duydukları "ciddi endişeyi" dile getirdiler. AB liderleri, aralarında iki Yunan askerin de bulunduğu bu kişilerle ilgili konuların AB üyesi devletlerle kurulacak diyalogla çözülmesi için çağrıda bulundu.

Varna zirvesi riske girmişti

Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Şubat ayında yaptığı açıklamada, Ankara ile "işbirliğine hazır olduklarını" ancak AB liderlerinin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 26 Mart'ta Bulgaristan'ın Varna kentinde görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.

Ancak AB kaynakları geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna zirvesinin yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.

DW,AFP,dpa/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KonseyiTürkiye AkdenizEge DeniziAvrupa BirliğiTürkiyeKıbrısYunanistanKonseyi Türkiye Doğu AkdenizYunanEniAnkaraBrükselBirliği Konseyi Başkanı Donald TuskTürkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanMart Bulgaristan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24